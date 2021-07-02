В Минцифры объяснили сбой в работе «Госуслуг»

Портал «Госуслуг» временно недоступен из-за работ по выводу новых сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

— На портале госуслуг проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен, — сообщили в министерстве.

При попытке входа на портал появлялось сообщение о том, что услуги одновременно заказывают более 500 тыс. человек, поэтому время ожидания составит 5 минут. Впоследствии этот интервал увеличился до 30 минут.

Ранее сбой случился в работе социальной сети «ВКонтакте». Пользователи жаловались на проблемы в работе сайта и с отправкой сообщений.