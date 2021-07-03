Путин утвердил Стратегию национальной безопасности

Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В национальные интересы, в частности, включены: сбережение народа страны; защита конституционного строя, суверенитета и независимости; поддержание гражданского мира и согласия, укрепление законности и искоренение коррупции; поддержание стратегической стабильности и другое.

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Предыдущая редакция стратегии национальной безопасности была утверждена 31 декабря 2015 года.