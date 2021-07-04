Фото: в деревне Попковая гора семейство аистов поселилось на опоре ЛЭП

Очевидцы поделились кадрами молодого семейства аистов, которое гнездится в необычном месте. В качестве жилища мама-аист выбрала столб линий электропередач.
Фото: Дежурный по Ленобласти
Фото: Дежурный по Ленобласти
Фото: Дежурный по Ленобласти
Фото: Дежурный по Ленобласти
Кадры семейной жизни отряда голенастых разметили в сообществе Дежурный по Ленобласти. Автор снимков не стал уточнять место нахождения гнезда, вероятно, в целях безопасности пернатых, однако не заметить его — очень сложно.
Судя по фото, четыре птенца уже довольно крупного размера. Вполне возможно, что совсем скоро молодые аисты начнут летать, но пока под присмотром мамы.
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