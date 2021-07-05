В Ленобласти началась повторная вакцинация от COVID-19

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Прививку может сделать любой желающий, вакцинированный более полугода назад. При этом сдавать тест на антитела не понадобится.

С сегодняшнего дня в Ленинградской области запускают повторную вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, получивших вакцину более полугода назад. При этом сдавать тест на антитела не понадобится.

Вакцинацию можно пройти в 109 пунктах вакцинации. Записаться можно на сайте «Госуслуг».

Всего в Ленобласти на 5 июля вакцинировались 268 927 человек, из них 195 тысяч получили 2 компонента вакцины.

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05.07.2021 100
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