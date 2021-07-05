Прививку может сделать любой желающий, вакцинированный более полугода назад. При этом сдавать тест на антитела не понадобится.

С сегодняшнего дня в Ленинградской области запускают повторную вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, получивших вакцину более полугода назад. При этом сдавать тест на антитела не понадобится.

Вакцинацию можно пройти в 109 пунктах вакцинации. Записаться можно на сайте «Госуслуг».

Всего в Ленобласти на 5 июля вакцинировались 268 927 человек, из них 195 тысяч получили 2 компонента вакцины.