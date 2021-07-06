Прыгнувшего с Яхтенного моста парня пришлось спасать — видео

Автор: Александр Селиванов
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Молодому человеку повезло, что рядом находились люди.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, парень решил спрыгнуть с Яхтенного моста. Вместо красивого приводнения, экстремал плюхнулся в воду.

После того, как стало понятно, что парень сам не выберется из под воды, ему на помощь пришли очевидцы.

— Оперативно достали из воды. Как только поместили на сап-серф доску — начал дышать с хрипами, — написал автор поста.
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25.06.2021 271

Отмечается, что примерно через 15 минут приехала реанимация и увезла незадачливого экстремала.

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