Прыгнувшего с Яхтенного моста парня пришлось спасать — видео

Молодому человеку повезло, что рядом находились люди.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, парень решил спрыгнуть с Яхтенного моста. Вместо красивого приводнения, экстремал плюхнулся в воду.
После того, как стало понятно, что парень сам не выберется из под воды, ему на помощь пришли очевидцы.
— Оперативно достали из воды. Как только поместили на сап-серф доску — начал дышать с хрипами, — написал автор поста.
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25.06.2021 271
Отмечается, что примерно через 15 минут приехала реанимация и увезла незадачливого экстремала.