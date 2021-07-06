Россиян предупредили о паразитах, въедающихся в кожу в водоемах

Личинки способны внедряться прямо через кожу, что вызывает раздражение и аллергическую реакцию.

По сообщению врача-паразитолога, кандидата биологических наук Елены Чернышевой в беседе с телеканалом «Москва 24», при купании в водоемах россияне могут столкнуться с паразитами-церкариями. Их личинки разводятся в теплой, грязной воде, особенно там, где вместе с людьми купаются животные и птицы. Личинки способны внедряться прямо через кожу, что вызывает раздражение и аллергическую реакцию. Их воздействие похоже на укусы насекомых, которые не проходят просто так.

Как рассказала специалист, в разрешенных для купания местах отдыхающие не столкнутся с данной проблемой, но в прочих водоемах циркарии могут покусать, даже если просто помочить ноги в воде. Если это произошло, пораженную зону следует обработать мазью, снимающей зуд. При множественном внедрении у человека даже может подняться температура, поэтому врач советует обратиться к специалисту, который назначит антигистаминные препараты.

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Медик рекомендует после купания в открытых водоемах тщательно вытираться полотенцем, а при возможности принимать душ.