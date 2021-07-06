Бесплатный абонемент и скидки: в Кудрово десятки желающих выстроились у мобильного пункта вакцинации 

У фитнес-центра в Кудрово Всеволожского района Ленобласти открылся пункт вакцинации от коронавируса.

К вечеру 6 июля у мобильного пункта образовалась очередь из желающих вакцинироваться — собралось порядка 30 человек. За справку об уколах любителям здорового образа жизни обещают месяц бесплатных занятий и скидки в спортивных магазинах.

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По данным на 6 июля, прививку от коронавируса сделали 276 179 жителей Ленобласти. Только в понедельник, 5 июля, было вакцинировано 8 069 человек.