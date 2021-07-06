Фото: под Кингисеппом произошла массовая авария

Массовое ДТП произошло в 17.10 на 120 километре трассы А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.
Столкнулись сразу четыре автомобиля. На фото видно, что две машины после столкновения перевернулись на крыши, еще две — в кювете. Предварительно, один человек получил легкие травмы.
Фото: Дорожный Контроль Ленинградская Область и Новости Ивангорода, ВК
Очевидцы сообщают, что перед ударом одна из машин выехал на встречную полосу. На месте образовалась пробка протяженностью около километра.
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06.07.2021 94