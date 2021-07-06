Фото: под Кингисеппом произошла массовая авария

Массовое ДТП произошло в 17.10 на 120 километре трассы А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Столкнулись сразу четыре автомобиля. На фото видно, что две машины после столкновения перевернулись на крыши, еще две — в кювете. Предварительно, один человек получил легкие травмы.

Очевидцы сообщают, что перед ударом одна из машин выехал на встречную полосу. На месте образовалась пробка протяженностью около километра.