В Петергофе отреставрируют павильон «Эрмитаж» за 43,3 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс на реставрацию павильона «Эрмитаж», который расположен в Нижнем парке.

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Фото: vk.com/peterhof_museum

Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо закончить работы не позднее 20 августа 2023 года. Начальная стоимость проекта – 43,3 млн рублей.

Подрядчик должен отреставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку и водопроводящую систему

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