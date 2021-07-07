В Петергофе отреставрируют павильон «Эрмитаж» за 43,3 млн рублей

Государственный музей-заповедник «Петергоф» объявил конкурс на реставрацию павильона «Эрмитаж», который расположен в Нижнем парке.
Согласно техническому заданию, исполнителю необходимо закончить работы не позднее 20 августа 2023 года. Начальная стоимость проекта – 43,3 млн рублей.
Подрядчик должен отреставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку и водопроводящую систему
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