В Мурино без вести пропал 32-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 4 июля.

Ростом пропавший 180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светло-карие. С собой у мужчины была маленькая черная сумка.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.