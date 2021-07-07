Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13  617 рублей

В следующем году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей.

Эта мера обеспечит повышение заработной платы для 4,7 млн россиян. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале правовой информации.

В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублей.

Ранее правительство утвердило прожиточный минимум на 2022 год. Он составит 11 950 рублей, для трудоспособных граждан — 13 026 рублей, для пенсионеров — 10 277 рублей, для детей — 11 592 рубля.