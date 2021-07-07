В «Единой России» объяснили, кто и как может воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

По словам министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, если семья с детьми соответствует сразу нескольким критериям для выплат, ей положено более одного пособия.

Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. Порядок обращения за поддержкой такой: сначала за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем за ежемесячной выплатой на детей 3-7 лет, и уже далее – за выплатой на ребенка в 8-17 лет.

«Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – рассказала Ольга Баталина

При этом право на выплаты имеют люди и с временной регистрацией. Если гражданин живет по месту регистрации, то и получит выплату по месту регистрации. Но что делать, если, например, женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не по прописке?

«Мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», – объяснила Ольга Баталина

Актуальность вопроса о поддержке материнства и детства в России подтверждает и статистика, которую приводит уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. За год количество обращений к ней выросло почти на 40%.

«Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья — это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача — обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – отметила Анна Кузнецова

По данным члена Генерального совета партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Марины Левченко, поддержка семьями с детьми востребована и в регионе.

«Хочу отметить, что в нашем регионе разработан специальный чат-бот – виртуальный собеседник, который облегчает поиск информации на сайтах, адресованных тем, кому помощь необходима. Этот собеседник отвечает на часто задаваемые вопросы, связанные с ежемесячными социальными выплатами», – подчеркнула Марина Левченко

В Ленинградской области действуют и региональные меры поддержки, которые дополняются федеральными. Все это – не разовые акции, а постоянно действующая система.

В 2021 году поддержкой от государства смогут воспользоваться около 410 тысяч женщин из разных регионов России на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте 8-17 лет. Законодательную поддержку обеспечила «Единая Россия». Также Владимир Путин в ходе ежегодного послания выразил поддержку целому ряду социальных проектов и инициатив, ранее направленных в его адрес фракцией. Среди них: выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников.

Помимо этого, президент дал поручение установить пособия неполным семьям с детьми 8-17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания подготовила фракция «Единой России». Уже 19 мая закон был принят в третьем чтении, а 26 мая его подписал президент.