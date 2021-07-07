В «Единой России» объяснили, кто и как может воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

По словам министра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, если семья с детьми соответствует сразу нескольким критериям для выплат, ей положено более одного пособия.
Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. Порядок обращения за поддержкой такой: сначала за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем за ежемесячной выплатой на детей 3-7 лет, и уже далее – за выплатой на ребенка в 8-17 лет.
При этом право на выплаты имеют люди и с временной регистрацией. Если гражданин живет по месту регистрации, то и получит выплату по месту регистрации. Но что делать, если, например, женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не по прописке?
Актуальность вопроса о поддержке материнства и детства в России подтверждает и статистика, которую приводит уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. За год количество обращений к ней выросло почти на 40%.
По данным члена Генерального совета партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Марины Левченко, поддержка семьями с детьми востребована и в регионе.
В Ленинградской области действуют и региональные меры поддержки, которые дополняются федеральными. Все это – не разовые акции, а постоянно действующая система.
В 2021 году поддержкой от государства смогут воспользоваться около 410 тысяч женщин из разных регионов России на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте 8-17 лет. Законодательную поддержку обеспечила «Единая Россия». Также Владимир Путин в ходе ежегодного послания выразил поддержку целому ряду социальных проектов и инициатив, ранее направленных в его адрес фракцией. Среди них: выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников.
Помимо этого, президент дал поручение установить пособия неполным семьям с детьми 8-17 лет. Необходимые законодательные изменения сразу после послания подготовила фракция «Единой России». Уже 19 мая закон был принят в третьем чтении, а 26 мая его подписал президент.