Глава Ленобласти выразил соболезнование родным погибших при крушении самолета на Камчатке

Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

«С огромной печалью восприняли в нашем регионе скорбную весть о гибели людей в результате крушения самолёта близ посёлка Палана на Камчатке. От лица ленинградцев передаю слова сочувствия и поддержки семьям членов экипажа и пассажиров, всем, кто потерял в этой страшной трагедии родных и близких. Скорбим и разделяем боль вместе с жителями Камчатского края!», — сказал глава 47 региона.

Во вторник, 6 июля, на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находилось 28 человек. Согласно предварительным данным, выживших нет. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи №263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта».

Из-за чего произошла авиакатастрофа и другие подробности трагедии, рассказывает ivbg.ru.