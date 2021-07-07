Частушки против вандализма: в Ленобласти проходит новый конкурс

Новый конкурс, посвященных борьбе с вандализмом, объявили дорожники Ленобласти. Лучшие пять штук пойдут на плакаты и билборды.

«Мы постоянно сталкиваемся с тем, что остановки разрисовывают и крушат (вплоть до того, что развинчивают на металлолом), знаки обстреливают (да-да, мелкой дробью из ружья), а катафоты отковыривают отверткой (отверткой, Карл!) и уносят. Назрел вопрос — что делать с любителями все ломать?», — объясняют в ведомстве.

Оставить свой вариант частушки или оценить любой из предложенных можно под опросом в группе дорожного комитета ВКонтакте до конца июля.

Самые «залайканные» частушки используют для оформления остановочных павильонов и для плакатов рядом с дорожными объектами, где были замечены случаи вандализма.