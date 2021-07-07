Фермеров из Ленобласти приглашаются на учебу в Аграрный университет

Учебное заведение ждет получателей сельхозгрантов в Ленобласти и тех, кто только собирается стать фермером или хочет повысить свою квалификацию.

Как рассказал заместитель председателя правительства Ленобласти ― председатель комитета по АПК Олег Малащенко, в регионе большой конкурс на получение грантов, в том числе и для начинающих фермеров: «Агростартап», «Ленинградский фермер», «Ленинградский гектар». В 2021 году было 169 претендентов, победителями было признано 48 заявителей. При этом конкурсная комиссия тщательно выбирает проекты, которые получат гранты, проверяя у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики.

«Нам важно, чтобы человек был специалистом и его проект – реализован. Но при этом многие, особенно начинающие фермеры не всегда имеют полное преставление об отрасли, которой планируют заниматься. Потому мы договорились с нашими партнерами – СПбГАУ и Россельхозбанком, что организуем для всех, прошедших конкурс фермеров и тех, кто только хочет пойти на конкурс ― бесплатную учебу», ― отметил Олег Малащенко.

Прием документов пройдет с 12 июля до 16 августа. Все слушатели подают документы в комиссию аграрного университета. Начало обучения ― с 1 сентября. Планируется набрать 100 слушателей. Обучение бесплатное, очно-заочное.

Отметим, что принять участие в «Агростартапе» могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК. А о запуске в регионе «Ленинградского гектара» стало известно в конце января 2019 года на выездном заседании правительства Ленобласти в Выборге. Всего с начала действия программы распределено порядка 189 гектаров земли, победителями стали 35 соискателей, из них 27 получили гранты на общую сумму 81 млн руб. Победители получили не только земельные наделы на льготных условиях, но и все государственные субсидии, необходимые для развития своего хозяйства.