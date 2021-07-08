В Ленобласти без вести пропал 32-летний мужчина

Автор: Александр Селиванов
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О его местонахождении нет никакой информации с 10 июня.

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Источник: Лиза Алерт

Ростом пропавший 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Мужчина носит бороду, есть татуировка на предплечье.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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07.07.2021 120
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