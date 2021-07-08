В Ленобласти без вести пропал 32-летний мужчина

О его местонахождении нет никакой информации с 10 июня.
Ростом пропавший 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Мужчина носит бороду, есть татуировка на предплечье.
Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.
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О его местонахождении нет никакой информации с 1 июля. Ростом пропавший 184 см, худощавого телосложения, глаза серые. Добавляется, что мужчина может...
07.07.2021 120