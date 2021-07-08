Открытие состоялось сегодня, 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Сегодня, 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Тосно состоялось открытие памятника этим русским святым.

Храм Петра и Февронии Муромских это первый и единственный храм, посвященный их памяти, на территории Ленинградской области. Решение о его постройке было принято в 2013 году Гатчинской епархией.

Фото: Администрация Тосненского района Фото: Администрация Тосненского района Фото: Администрация Тосненского района Фото: Администрация Тосненского района

Отметим, что в ХVI веке Петр и Феврония были причислены к лику святых, считаются православными покровителями семьи.

Традиционно 8 июля во всех православных храмах проходят богослужения в память о Петре и Февронии. В этот день у святых просят семейного счастья, а у священника — благословения на брак.