В Тосно открыли памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Администрация Тосненского района

Открытие состоялось сегодня, 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Сегодня, 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Тосно состоялось открытие памятника этим русским святым.

Храм Петра и Февронии Муромских это первый и единственный храм, посвященный их памяти, на территории Ленинградской области. Решение о его постройке было принято в 2013 году Гатчинской епархией.

В Тосно открыли памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии Тосно, Петр и Феврония, памятникФото: Администрация Тосненского района
В Тосно открыли памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии Тосно, Петр и Феврония, памятникФото: Администрация Тосненского района
В Тосно открыли памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии Тосно, Петр и Феврония, памятникФото: Администрация Тосненского района
В Тосно открыли памятник покровителям семьи — святым Петру и Февронии Тосно, Петр и Феврония, памятникФото: Администрация Тосненского района

Отметим, что в ХVI веке Петр и Феврония были причислены к лику святых, считаются православными покровителями семьи.

Традиционно 8 июля во всех православных храмах проходят богослужения в память о Петре и Февронии. В этот день у святых просят семейного счастья, а у священника — благословения на брак.

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