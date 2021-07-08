Подробности: легковушка выскочила на пути перед локомотивом на станции Орехово

Ранее ivbg.ru сообщал, что на станции Орехово в Приозерском районе Ленобласти столкнулись локомотив и автомобиль — в легковушке погибло три человека.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, автомобиль «ВАЗ 2115» выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.Железнодорожный переезд шлагбаумами не оборудован.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте

В салоне в момент столкновения находились трое мужчин в возрасте около 35 лет. Все они погибли. Сотрудники полиции предварительно узнали в них представителей кочевого народа. Их данные и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

В связи с этим задержаны пригородные поезда №7532 Сосново – Петербург и №6529 Девяткино – Сосново, сообщили в ОЖД.