В Новом Свете в сгоревшей квартире нашли тело женщины

Пожар охватил 40 квадратных метров квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 8 июля в 12:27. На место прибыли восемь пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен к 13:52.

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Из здания спасатели вывели троих, еще пятеро жильцов справились сами. В сгоревшей квартире обнаружили тело женщины. Ее данные и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.