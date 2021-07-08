Разработка онлайн тура по Старой Ладоге обойдется Ленобласти в 750 млн рублей

На сайте госзакупок ищут подрядчика, который разработает панорамы памятных мест Старой Ладоги. Электронный аукцион состоится уже 19 июля.

Об этом в четверг, 8 июля сообщает портал 47news со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Создание виртуального тура по историческим местам древнего города обойдется в 750 млн рублей. Известно, что финансированием займется информационно-туристский центр Ленобласти.

Согласно техзаданию, подрядчик создаст панорамы Староладожской крепости, Никольского мужского монастыря, Свято-Успенского монастыря, Варяжской улицы, усадьбы Успенское, памятника Рюрику и Вещему Олегу. Завершить работы необходимо будет до 10 декабря 2021 года.