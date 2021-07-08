Из Елизаветинской больницы в Петербурге эвакуировали 50 человек из-за пожара

В Елизаветинской больнице МЧС провело эвакуацию 50 человек из-за возгорания в подсобке. Здание больницы сильно задымлено.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в больнице произошло возгорание на площади трех квадратных метров в подсобном помещении. На данный момент пожарные проверяют верхние этажи и устанавливают оборудование для проветривания помещений.

Информация о пострадавших не поступала.