Из Елизаветинской больницы в Петербурге эвакуировали 50 человек из-за пожара

В Елизаветинской больнице МЧС провело эвакуацию 50 человек из-за возгорания в подсобке. Здание больницы сильно задымлено.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в больнице произошло возгорание на площади трех квадратных метров в подсобном помещении. На данный момент пожарные проверяют верхние этажи и устанавливают оборудование для проветривания помещений.
Информация о пострадавших не поступала.
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