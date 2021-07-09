Склоки и драки: в петербургском ТЦ Жемчужная Плаза огромные очереди на вакцинацию — видео

Людям приходится стоять в очереди до 12 часов, в ожидании прививки.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, в ТЦ «Жемчужная плаза» собираются огромные толпы людей, которые хотят вакцинироваться от коронавируса.
В день на пункт вакцинации привозят 60-70 вакцин, но этого явно не хватает.
Отмечается, что людей на вакцинацию приходит в 3 раза больше.
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09.07.2021 31