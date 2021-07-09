Склоки и драки: в петербургском ТЦ Жемчужная Плаза огромные очереди на вакцинацию — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Людям приходится стоять в очереди до 12 часов, в ожидании прививки.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, в ТЦ «Жемчужная плаза» собираются огромные толпы людей, которые хотят вакцинироваться от коронавируса.

В день на пункт вакцинации привозят 60-70 вакцин, но этого явно не хватает.

Отмечается, что людей на вакцинацию приходит в 3 раза больше.

Вам будет интересно
Россиян призвали воздержаться от секса на время вакцинации от коронавируса
Занятие сексом, как и прочие повышенные нагрузки, не рекомендуется в период проведения вакцинации от ковида, сообщил в четверг в ходе...
09.07.2021 31
Автор