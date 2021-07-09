За день в водоемах Ленобласти и Петербурга обнаружили трех утопленников

Вчера, 8 июля, в Ленобласти и Петербурге нашли тела трех утонувших людей.

Так, в час дня в полицию сообщили, что на улице Парашютная, в 500 метрах в речке Каменка, нашли труп мужчины. Тело находилось в грязи у берега. Погибшим оказался житель Петербурга 1985 года рождения, судимый за распространение наркотиков.

Вам будет интересно Купание в водоемах Ленобласти: какие меры предосторожности следует соблюдать С началом купального сезона в Ленобласти зафиксировано 23 случая утопления, пять приходится на детей. Также есть опасность "подцепить" заразу во... 02.07.2021 332

Позже в полицию сообщили, что в поселке Отрадное в Ленобласти по Неве плывет тело человека. Спасатели выловили труп утонувшего 22-летнего жителя Петербурга в поселке Саперное.

В этот же день на пляже Сестрорецка обнаружили труп 29-летней женщины. Обстоятельства смерти неизвестны.

МЧС Ленобласти призывает соблюдать меры безопасности во время отдыха на водоемах. Только за июнь 2021 года в Ленобласти утонуло 23 человека, пять из них – дети.