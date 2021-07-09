Ветеринарная служба Ленобласти усилила санобработку общественных пространств

Работа ведется по заявкам администраций муниципальных образований Ленобласти.
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области
Для санобработки общественных территорий используется специальный препарат «Кемицид», который убивает вирус, но безвреден для людей и животных. Сам процесс осуществляется с помощью генераторов холодного и горячего тумана, распылителей и автономных установок, рассказали в Управлении ветеринарии Ленобласти.
Вам будет интересно
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Так, с 13 июня в Петербурге: запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75...
08.07.2021 229
Но тем не менее не рекомендуется находиться в зоне работы дезинфектора в момент работы и в течение двух часов после обработки.