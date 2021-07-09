Ветеринарная служба Ленобласти усилила санобработку общественных пространств

Работа ведется по заявкам администраций муниципальных образований Ленобласти.

Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Для санобработки общественных территорий используется специальный препарат «Кемицид», который убивает вирус, но безвреден для людей и животных. Сам процесс осуществляется с помощью генераторов холодного и горячего тумана, распылителей и автономных установок, рассказали в Управлении ветеринарии Ленобласти.

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Но тем не менее не рекомендуется находиться в зоне работы дезинфектора в момент работы и в течение двух часов после обработки.