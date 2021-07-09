Ветеринарная служба Ленобласти усилила санобработку общественных пространств

Автор: Гузель Галимова
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Работа ведется по заявкам администраций муниципальных образований Ленобласти.

Ветеринарная служба Ленобласти усилила санобработку общественных пространств управление ветеринарии Ленобласти, Санобработка, Ленобласть, Дезинфекция
Ветеринарная служба Ленобласти усилила санобработку общественных пространств управление ветеринарии Ленобласти, Санобработка, Ленобласть, Дезинфекция
Фото: Управление ветеринарии Ленинградской области

Для санобработки общественных территорий используется специальный препарат «Кемицид», который убивает вирус, но безвреден для людей и животных. Сам процесс осуществляется с помощью генераторов холодного и горячего тумана, распылителей и автономных установок, рассказали в Управлении ветеринарии Ленобласти.

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Но тем не менее не рекомендуется находиться в зоне работы дезинфектора в момент работы и в течение двух часов после обработки.

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