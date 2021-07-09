На полигоне под Выборгом тушили крупный пожар

Пожар произошел на территории военного полигона в Кирилловском в Выборгском районе Ленобласти.

В тушении задействованы восемь военнослужащих и две автоцистерны, а также пять человек и одна единица техники от ФГАУ «Оборонлес», подведомственного Минобороны. На 15.00 возгорание было локализовано на площади 10 тысяч «квадратов».

Очевидцы утверждали, что горела поверхность местных торфяников. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее крупный лесной пожар тушили у Ковашей. Горело четыре гектара леса. К тушению были привлечены военные.