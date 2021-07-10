Спрей-вакцина полностью остановила контактную передачу COVID-19

Эксперты Университетов Айовы и Джорджии в США разработали и испытали вакцину против COVID-19, которая доказала свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Этот препарат остановил передачу инфекции от одного представителя биологического вида другому.

Предполагается, спрей-вакцина снизит вероятность развития протекания коронавируса в тяжёлой форме. Её преимуществами являются простота использования и попадание именно в слизистую оболочку дыхательных путей – самое уязвимое место для COVID-19. Данный препарат отлично зарекомендовал себя во время проведения доклинических исследований на грызунах. Ингаляционная вакцина не теряет защитных свойств в течение трёх месяцев при хранении в холодильнике.

В экспериментальном препарате задействовали безопасный вирус гриппа для транспортировки белкового шипа SARS-CoV-2 в клетки организма. PIV5 заражает млекопитающих, включая человека, но не вызывает серьёзных негативных последствий для здоровья. Американские учёные работали над созданием платформы ингаляционной вакцины на протяжении двух десятилетий. Препарат ранее неплохо зарекомендовал в качестве защитного средства от ближневосточного респираторного синдрома MERS.