Названы самые богатые и бедные регионы России

Эксперт Александр Бурков сообщил, что самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в 2021 году стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, а также Московская и Свердловская области.

У Москвы общий объем доходов бюджета составил 2 834 024 862,5 тыс. рублей, у Санкт-Петербурга — 651 687 023,3 тыс. рублей. Между тем у Республика Татарстан этот показатель был равен 274 636 726,5 тыс. рублей, а у Московской области — 662 671 411,0 тыс. рублей. Свердловская область дала показатель в 294 466 347,9 тыс. рублей.

В антилидерах находятся республики Адыгея (26,792 миллиарда рублей), Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкия (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесия (30,582 миллиарда рублей), а также Еврейская автономная область (16,96 миллиарда рублей). Как отметил Бурков, совокупные доходы бюджетов этих регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров.

Все регионы из последней пятерки получают дотации из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности,. Регионы-лидеры их не получают. Тем не менее, серьезного изменения положения в регионах с небольшими доходами в скором времени ожидать не следует.