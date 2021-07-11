В Усть-Ижоре найдены трупы юноши и девушки – подростки могли совершить двойное самоубийство

По информации ivbg.ru, 10 июля в Усть-Ижоре Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружили трупы двух 15-летних подростков.

Трупы юноши и девушки лежали в лесу недалеко от ж/д станции «Железнодорожный переезд». По версии следствия, подростки совершили двойное самоубийство.

Оба являются уроженцами одного из государств Средней Азии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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