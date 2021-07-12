Mamma mia! Итальянская болельщица разделась во время празднования победы сборной по футболу — видео

Жаркие итальянские болельщицы необычным образом отпраздновали чемпионство своей сборной.

В социальных сетях завирусилось видео того, как болельщица из Италии разделась на улице в одного из городов страны.

Так девушка праздновала победу своей сборной в финале ЕВРО-2020.

Прохожие и комментаторы поддержали болельщицу, отметив при этом ее красоту.