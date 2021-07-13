Негосударственные пенсионные фонды ежегодно переплачивают около 70 млн рублей в выплатах клиентам, которые уже умерли.

НПФ необходима информация о наличии или отсутствии на счетах умерших средств, которые были перечислены фондами, так как для них существует проблема переплат умершим клиентам,. Об этом сказано в письме Национальной ассоциации фондов, направленном в Ассоциацию банков.

До 2019 года эта проблема стояла еще острее — переплаты могли оставаться необнаруженными больше года, а их общая сумма на тот момент составляла около 900 млн рублей. Однако в 2019 году НПФ были включены в список организаций, имеющих доступ к информации о смерти граждан, хранящейся в системе ЗАГС.

Сейчас общая сумма переплат НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению составляет около 70 млн рублей.

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Однако банки считают, что требования НПФ не соответствуют законодательству, поскольку запрашиваемая информация охраняется банковской тайной.