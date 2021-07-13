Негосударственные пенсионные фонды ежегодно переплачивают около 70 млн рублей в выплатах клиентам, которые уже умерли.
НПФ необходима информация о наличии или отсутствии на счетах умерших средств, которые были перечислены фондами, так как для них существует проблема переплат умершим клиентам,. Об этом сказано в письме Национальной ассоциации фондов, направленном в Ассоциацию банков.
До 2019 года эта проблема стояла еще острее — переплаты могли оставаться необнаруженными больше года, а их общая сумма на тот момент составляла около 900 млн рублей. Однако в 2019 году НПФ были включены в список организаций, имеющих доступ к информации о смерти граждан, хранящейся в системе ЗАГС.
Сейчас общая сумма переплат НПФ по негосударственному пенсионному обеспечению составляет около 70 млн рублей.
Однако банки считают, что требования НПФ не соответствуют законодательству, поскольку запрашиваемая информация охраняется банковской тайной.