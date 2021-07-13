Шустрая черно-белая птичка умеет хорошо нырять и погружаться на глубину более семи метров. Под водой гагарка спокойно находится до минуты.

Орнитолог-любитель и доктор исторических наук Андрей Иванов поймал в объектив фотоаппарата редкую птицу из красной книги — краснокнижную пернатую гагарку. Птичка безмятежно нежилась на камнях Финского залива.

Шустрая черно-белая птичка умеет хорошо нырять и погружаться на глубину более семи метров. Под водой гагарка спокойно находится до минуты. Не смотря на внешнее сходство с пингвином, она вовсе не является ему родственником. У гагарок сильные, большие крылья. Обитает вид в основном на островах северного Атлантического океана.

Фото: Андрей Иванов / vk.com Фото: Андрей Иванов / vk.com Фото: Андрей Иванов / vk.com

Гагарка занесена в Красную книгу Ленобласти. Этот вид подвергся истреблению в XIX веке. На сегодняшний день это единственные оставшиеся в роде гагарки.