За пол года автомобильные аварии в Петербурге унесли жизни 93 человек

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти озвучило печальную статистику летальных исходов на дорогах Северной столицы. За прошедшие 6 месяцев жертвами ДТП стали 93 человека.

Как сообщает портал Невские новости со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, за полгода в Санкт-Петербурге всего зафиксировали 2 315 ДТП, в которых пострадало 2 662 человека, а погибло 93 человека.

ДТП, где пострадали несовершеннолетние ведомство насчитало 241 случай, два из которых оказались летальными. Пострадавшими оказались 259 детей до 16 лет.

Также в главке озвучили информацию касаемо аварий с участием велосипедистов. Здесь также не обошлось без жертв — за последние полгода в таких ДТП погибло пять человек, а пострадало 135 велосипедистов.

Статистика аварий с участием пешеходов также довольно удручающая. Происшествия на дороге в Петербурге унесли жизни 44 человек, а 774 получили травмы. Всего в Северной столице за указанный промежуток времени произошло 794 дорожных происшествий с участием пешеходов.