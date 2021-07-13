В Ленобласти пройдет конкурс частушек на тему вакцинации от коронавируса

Творческий конкурс «ПрорвемсяПривьемся» в поддержку вакцинации от Covid-19 запустили в Ленинградской области.

Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства 47-го региона.

Творческий конкурс проведёт «Дом народного творчества Ленинградской области». Для участия в «челлендже» нужно будет записать видео с чтением частушек собственного сочинения, а также одеться в традиционный русский костюм.

Готовые ролики, которые необходимо публиковать под хештегам #ПрорвемсяПривьемся и #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж, будут оценивать жюри в социальных сетях.

Также видеозаписи можно отправлять на электронную почту творческого конкурса — Chastyshki@yandex.ru – с пометкой «Прорвемся, привьемся» и указанием ФИО участников/названием учреждения или коллектива, города, района и контактными данными.

Прием заявок продлится до 25 июля.