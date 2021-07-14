Житель Сланцев не захотел лишиться прав и вернул долг детям

Житель Сланцевского района Ленобласти задолжал своим детям 348 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Ленобласти, мужчина вернул долг по алиментам после предупреждения о возможном лишении водительских прав. Об этом ему рассказали сотрудники Госавтоинспекции при проверке документов.

Отмечается, что официального дохода у него нет, также он не состоит на учете в центре занятости.

Ранее житель Тихвина выплатил долг по алиментам после запрета на продажу дома. Он задолжал своим детям 644 тысяч рублей.