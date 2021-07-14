Кузнецова считает преждевременным обсуждение вакцинации детей

Обсуждать вакцинацию подростков и детей от коронавируса — преждевременно. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
Она напомнила, что в стране пока нет зарегистрированной вакцины для лиц младше 18 лет, передает ТАСС.
Кузнецова подчеркнула, что даже когда препарат будет одобрен, прививать детей можно будет только с согласия родителей или законных представителей.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививать подростков от коронавирусной инфекции начать планируют до 20 сентября.
В Москве в настоящий момент проводится исследование вакцины против COVID-19 «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Оно стартовало в городе 5 июля. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.