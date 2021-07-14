С 24 июля Россия также увеличивает количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Сегодня, 14 июля, Оперштаб сообщил о возобновлении авиаперелетов с Францией и Чехией с 24 июля. Также с рядом стран Россия увеличит количество регулярных рейсов, а именно: в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом за границу пройти вакцинацию.