С 24 июля Россия также увеличивает количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.
Сегодня, 14 июля, Оперштаб сообщил о возобновлении авиаперелетов с Францией и Чехией с 24 июля. Также с рядом стран Россия увеличит количество регулярных рейсов, а именно: в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.
Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полётом за границу пройти вакцинацию.
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15.04.2021 456