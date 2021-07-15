Еще 247 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 15 июля

В Ленобласти за последние сутки выявили 247 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 52 185 человек, выздоровели — 45 447.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+6), Ефимовский (+1), Радогощь (+1).

Волосовский район: д. Каложицы (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+1), п. Сельцо (+1), Зимитицы (+1), Клопицы (+1), Волгово (+1) .

Волховский район: Волхов (+4), Колчаново (+1), Сясьстрой (+4), Кисельня (+2), Новая Ладога (+2), ст. 119 км (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+14), Всеволожск (+10), Кудрово (+6), Новое Девяткино (+7), Воейково (+1), пос. Щеглово (+3), Сертолово (+2), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+1), Романовка (+1), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), п. Мяглово (+1), Вирки (+1), Рахья (+1), ДНТ Вартемяки-3 (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+2), Советский (+2), Светогорск (+4), Каменногорск (+2), Соколинское (+1), Песочное (+1), Ленинское (+2), Лесогорский (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+12), Кобралово (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+7), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+2), Дружная Горка (+1), Мины (+1), Кобринское (+1), Борницкий Лес (+1), Тихвинка (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Фалилеево (+1), Килли (+1), Ивангород (+2).

Киришский район: Кириши (+12).

Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), Приладожский (+2), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Новая Слобода (+1), Игокиничи (+1) .

Ломоносовский район: Горбунки (+2), Лаголово (+1), Виллози (+2), Лопухинка (+1), Лебяжье (+1), СНТ Надежда ВАТТ (+1), Кипень (+2), Лангерево (+1), ДНП Жемчужина (+1), Малое Карлино (+1) .

Лужский район: Луга (+6), Володарское (+1), Жельцы (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Серебрянский (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+2), Вознесенье (+3).

Приозерский район: Приозерск (+3), Сосново (+1), Саперное (+3).

Сланцевский район: Сланцы (+6), Новоселье (+1), Заклепье (+1) .

Тихвинский район: Тихвин (+10), Мелегежская Горка (+1), Шугозеро (+1), Красава (+1) .

Тосненский район: Тосно (+4), Тельмана (+1), Никольское (+2), Новолисино (+1).

Напомним, что в Ленобласти ужесточили коронавирусные меры. В частности, теперь в «красной» зоне запрещены любые массовые мероприятия, торговые ярмарки, передвижные цирки, работа детских развлекательных центров и игровых комнат.