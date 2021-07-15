Установлен новый максимум по смертям от коронавируса в России

Автор: Александр Селиванов
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Кроме того, за сутки в стране было выявлено 25 293 заболевших в 85 регионах.

За сутки в России от коронавируса умерло 791 пациента — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Условная летальность осталась на уровне 2,48%. При этом накануне, 14 июля, в стране также фиксировался максимум смертей от ковида — 786.

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15.07.2021 75
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