Установлен новый максимум по смертям от коронавируса в России

Кроме того, за сутки в стране было выявлено 25 293 заболевших в 85 регионах.

За сутки в России от коронавируса умерло 791 пациента — это новый максимум с начала пандемии. Всего с начала пандемии зафиксировано 146 069 летальных исходов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Условная летальность осталась на уровне 2,48%. При этом накануне, 14 июля, в стране также фиксировался максимум смертей от ковида — 786.