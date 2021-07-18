За изнасилование 12-летней девочки задержан 46-летний мигрант в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге по горячим следам задержан 46-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки.

В полицию 17 июля обратилась мама пострадавшей. По ее словам, мужчина напал на девочку возле дома № 9 по улице Латышских Стрелков. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника по горячим следам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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13.07.2021 1691
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