За изнасилование 12-летней девочки задержан 46-летний мигрант в Петербурге

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге по горячим следам задержан 46-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки.
В полицию 17 июля обратилась мама пострадавшей. По ее словам, мужчина напал на девочку возле дома № 9 по улице Латышских Стрелков. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника по горячим следам.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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13.07.2021 1691