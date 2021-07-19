Бесплатная «Школа фермеров» откроется на выставке «АГРОРУСЬ»

В День знаний, 1 сентября 2021 года, на 30-й выставке «АГРОРУСЬ» Санкт-Петербургский государственный аграрный университет и АО «Россельхозбанк» торжественно откроют «Школу фермеров».

Обучение в «Школе фермеров» бесплатно и будет проходить в удаленном формате на платформе «Свое Фермерство». Предлагается очная и заочная формы обучения. В школе аккумулированы знания правительства Ленинградской области, Россельхозбанка, аграрного университета, Минсельхоза, а также представителей бизнеса и фермеров.

Программа поможет новичку в агробизнесе взять хороший старт, а опытный фермер сможет выйти на новый уровень. По итогам обучения будут выдаваться дипломы государственного образца.

Также участники программы смогут обзавестись полезными знакомствами, имеют возможность получить грант на реализацию собственного проекта, а также поддержку Россельхозбанка и его партнеров.

Подать заявку и принять участие в отборочной комиссии можно по ссылке.