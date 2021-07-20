Пьяный житель Гатчины прямо на улице избил женщину и украл у нее телефон

По информации ivbg.ru 19 июля на улице Академика Константинова в Гатчине мужчина избил 44-летнюю женщину, отобрал у нее мобильный телефон за 15 тысяч рублей и скрылся.

Очевидцы вызвали полицейских, которые задержали агрессора по горячим следам возле дома № 8 на улице Крупской. Им оказался нетрезвый и безработный 34-летний местный житель.

Полиция установила, что злоумышленник еще и прислонил металлический предмет, похожий на нож, к шее женщины. Потерпевшая была госпитализирована, позже ее отпустили домой.

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