Бизнесмен из Петербурга переплыл Северную Ладогу и поставил рекорд

Михаил Жидких преодолел 75 км вплавь менее чем за 15 часов.

Бизнесмен из Петербурга Михаил Жидких поставил рекорд, переплыв Северную Ладогу по экстремальному маршруту.

“Волны полтора метра, нас всех рвало, катер качало, это было ужасно, а он плыл”, – поделилась впечатлениями жена бизнесмена.

Он уже пытался в прошлом году покорить Северную Ладогу, но остановился тогда на отметке в 45 километров. В этот же раз он менее чем за 15 часов преодолел вплавь 75 километров. Опасный заплыв принес петербуржцу звание рекордсмена России.

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