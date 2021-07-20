По мнению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, факт того, что каждый россиянин может внести собственную инициативу и стать соавтором программы фракции, делает ее по-настоящему народной.

А по словам ректора ЛГУ им. Пушкина Станислава Еремеева, благодаря предложенной «Единой Россией» программе каждый житель России сможет лично поспособствовать улучшению жизни в своем населенном пункте – будь то большой город или маленькая деревня.

«Предвыборный год совпал со сложным периодом пандемии и связанными с этим экономическими трудностями, характерными не только для отдельно взятого региона», – подчеркнул Станислав Еремеев

В связи с этим поэтапные и точечные шаги позволят наладить работу всей системы. И в этой работе депутатам очень поможет мнение каждого человека, проживающего на конкретной территории.