Следователи возбудили уголовное дело после избиения сына Стаса Пьехи

Следственный комитет начал уголовное разбирательство после избиения семилетнего сына певца Стаса Пьехи в Выборгском районе. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице.

Об этом сообщают в пресс-службе Следственного Комитета РФ в среду, 21 июля.

Прокуратура Выборга признала законным возбуждение уголовного дела за причинение легкого вреда здоровью ребенку Стаса Пьехи. Ход расследования уголовного дела находится и на контроле городской прокуратуры.

Напомним, сын певца Стаса Пьехи 7-летний Петр оказался в больнице после конфликта с соседями в коттеджном поселке под Петербургом. Ссора произошла между супругой известного футбольного арбитра Владислава Безбородова и семьей пострадавшего Пети.