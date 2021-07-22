В Сланцах в сгоревшей квартире нашли тело мужчины

Пожар охватил всего два квадратных метра квартиры на пятом этаже пятиэтажного дома, расположенного на улице Чкалова в Сланцах Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 22 июля в 9:20. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины.

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