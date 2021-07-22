«Поезд Победы» прибыл в Тихвин

«Поезд Победы» пробудет в Тихвине с 22 по 24 июля.

Посетить уникальную экспозицию можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Билеты — бесплатные. «Поезд Победы» доступен посетителям с 11 до 17 часов.

Напомним, что в поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.

Ранее «Поезд Победы» делал остановки в Гатчине, Кингисеппе, Волхове.