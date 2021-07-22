На КАД до конца лета перекроют две полосы у развязки с Московским шоссе

Дорожники проведут работы по замене деформационного шва.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 29 июля по 11 августа будут перекрыты первая, вторая полосы на путепроводе через Московское и Таллинское шоссе, а также переходно-скоростная полоса съезда №5 с внешнего кольца на Витебский проспект.

Затем с 12 по 26 августа перекроют третью и четвертую полосы. На оставшихся полосах будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.

Напомним, в ночь на 28 июля и на 29 июля будет перекрыт съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе.