Сергей Перминов прокомментировал соглашение США и Германии по «Северному потоку-2»

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Отвечая на вопрос, почему Вашингтон все-таки отказался от давления на проект «Северный поток-2», он отметил, что это весьма ожидаемый результат.

“Проект носит исключительно экономический характер и без него германская экономика и экономика Объединенной Европы не сможет сделать резкий скачок и переход к новому энергетическом укладу. Это совокупность факторов, которые дали такой последовательный и весьма ожидаемый результат”, — сказал Перминов.

Более подробно в интервью телеканала “ВМЕСТЕ-РФ”.

Напомним, Германия и США достигли соглашения по «Северному потоку-2». Вашингтон признал, что санкции не остановят реализацию проекта, а Берлин обязался помогать Украине, в том числе добиваясь продления транзита российского газа по ее территории.