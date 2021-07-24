В Лужском районе пенсионер выстрелил себе в голову

Таким образом он решил свести счеты с жизнью.
По информации правоохранительных органов, житель деревни Голубково Лужского района покончил жизнь самоубийством.
Отмечается, что причиной такого поступка стала длительная болезнь. Прежде чем выстрелить себе в голову из обреза охотничьего ружья, мужчина написал предсмертную записку.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 июля в полицию Волховского района обратилась 75-летняя жительница деревни Немятово-2. Знакомство с мужчиной во «ВКонтакте» обернулось...
22.07.2021 138