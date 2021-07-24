В Лужском районе пенсионер выстрелил себе в голову

Таким образом он решил свести счеты с жизнью.

По информации правоохранительных органов, житель деревни Голубково Лужского района покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что причиной такого поступка стала длительная болезнь. Прежде чем выстрелить себе в голову из обреза охотничьего ружья, мужчина написал предсмертную записку.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.