В небе над Санкт-Петербургом замечено НЛО — видео

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Очевидцы утверждают, что от него исходят странные звуки.

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором якобы снято НЛО.

По словам местных жителей огромная тарелка появилась над ЖК «София».

— Страшный звук пронесся над районом. Мы сначала думали ,что это Луна, но нет. Не успела снять самую жесть, — отметила автор поста.
Вам будет интересно
Вертолеты Ленинградской армии сбросили более 26 тонн воды на горящий лес в Карелии
Как сообщал ivbg.ru, Ленинградская область поможет Карелии в тушении лесных пожаров, отправив военные вертолеты. Вертолеты Ми-8 армейской авиации Западного военного округа...
21.07.2021 155

В свою очередь петербуржцы в комментариях не поверили женщине, утверждая, что это обычная луна.

Автор