В небе над Санкт-Петербургом замечено НЛО — видео

Очевидцы утверждают, что от него исходят странные звуки.
В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором якобы снято НЛО.
По словам местных жителей огромная тарелка появилась над ЖК «София».
— Страшный звук пронесся над районом. Мы сначала думали ,что это Луна, но нет. Не успела снять самую жесть, — отметила автор поста.
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21.07.2021 155
В свою очередь петербуржцы в комментариях не поверили женщине, утверждая, что это обычная луна.