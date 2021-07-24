В небе над Санкт-Петербургом замечено НЛО — видео

Очевидцы утверждают, что от него исходят странные звуки.

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В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором якобы снято НЛО.

По словам местных жителей огромная тарелка появилась над ЖК «София».

— Страшный звук пронесся над районом. Мы сначала думали ,что это Луна, но нет. Не успела снять самую жесть, — отметила автор поста.

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В свою очередь петербуржцы в комментариях не поверили женщине, утверждая, что это обычная луна.